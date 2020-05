Denunciati ed espulsi tre clandestini per abusivismo in un immobile nel rione Crocetta

Nelle prime ore del mattino delle 28 maggio, gli uomini della polizia locale coadiuvati dal personale del commissariato locale della polizia di stato, hanno effettuato un controllo presso un immobile nel quartiere Crocetta (sito all'incrocio di via Toscana con via Calabria), a seguito di alcune segnalazioni relative alla presenza di alcuni soggetti che vi soggiornavano irregolarmente, non trattandosi di un immobile destinato ad uso abitativo.

Nel corso del controllo sono stati identificati tre giovani di nazionalità brasiliana, privi di documenti.

All’interno, inoltre, è stato riscontrato un impianto abusivo di energia elettrica oltre a modifiche strutturali, che di fatto ne avevano determinato il cambio di destinazione d’uso.

I tre soggetti stranieri, tutti irregolari sul territorio nazionale, al termine degli accertamenti effettuati presso il commissariato, sono stati inviati all'autorità giudiziaria.

Gli uomini della polizia locale hanno riscontrato violazioni amministrative e penali anche a carico di due soggetti italiani, entrambi con precedenti, inviandoli all’autorità giudiziaria per i reati di furto di energia elettrica e per sfruttamento all'immigrazione, violazioni che prevedono sanzioni fino a 15.000 euro e reclusione fino a 6 anni.

Infine, gli stessi agenti hanno effettuato anche il sequestro preventivo dell'immobile.

Il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi commenta: «Per prima cosa voglio congratularmi con le forze dell’ordine impegnate in queste operazioni, ennesima conferma dell’efficacia del loro operato sempre al servizio dei cittadini».

Poi aggiunge: «Nonostante negli ultimi mesi la maggior parte dei nostri sforzi siano stati profusi per far fronte all’emergenza sanitaria, la nostra attenzione sul tema della sicurezza e della legalità non è mai venuta meno, anzi ha da sempre rappresentato una priorità e non intendiamo certo arretrare proprio ora».