Blitz al mercato rionale di Cinisello, la polizia locale sequestra circa 120 chili di merce

La polizia locale di Cinisello Balsamo continua la sua azione di controllo durante i mercati rionali cittadini e stavolta gli agenti hanno compiuto quello che si può definire un max sequestro di merce non a norma.

E' successo nella mattinata di lunedì 27 gennaio durante lo svolgimento del mercato cittadino: i ghisa sono entrati in azione sia in uniforme che in incognito (vestiti in borghese) e hanno controllato bancarella per bancarella.

Il report finale dell'azione della polizia locale ha visto il sequestro di circa 120 chili di verdura e di una sessantina di cinture, il tutto venduto abusivamente e per questo sono stati multati per 3.000 euro gli ambulanti trovati irregolari.