Arriva il caldo estivo, come la città va incontro agli anziani con il "Piano Caldo estate 2017"

Si alzano le temperature e Cinisello Balsamo si adopera con il "Piano Caldo". Per le persone a rischio come gli anziani, infatti, sono disponibili diversi punti di riferimento, oltre a numerose iniziative ed eventi in città.

La sicurezza e il benessere degli anziani rappresentano un importante obiettivo per l'amministrazione comunale. Proprio in questi giorni, infatti, in diversi luoghi pubblici, centri anziani e studi medici, sono in distribuzione le brochure con le indicazioni utili per affrontare al meglio l'estate.

Tante le iniziative, di carattere aggregativo e ludico, messe in campo da enti e associazioni del territorio, per portare compagnia a chi rimane in città.

Diversi appuntamenti tra musica, ballo, giochi e momenti di aggregazione, organizzati da associazione Anteas, Auser insieme volontariato Onlus, Residenze del Sole Consorzio Sociale Soc. Coop. , e RSA Martinelli, per non rimanere mai soli.

Così l'assessore alle politiche sociali Gianfranca Duca: «Sono diversi gli strumenti adottati dall'amministrazione comunale inseriti nel piano estate anziani. Il progetto Busta Rossa, lanciato di recente, ne è un esempio».

Chiude Duca: «Il tutto viene realizzato grazie alla collaborazione tra istituzioni, volontariato e privato sociale. Uniti insieme in un presidio costante contro solitudine e fragilità».

Garantiti, anche per quest'anno, i tradizionali servizi di assistenza quali i call center dedicati, da Regione Lombardia e Auser Filo d'argento, il telesoccorso, dalla società Cooperativa Sociale “Centro 24 ore”, e la consegna di pasti e farmaci a domicilio, grazie a RSA Il Sole e AMF Azienda Multiservizi Farmacie.

A cui si aggiungono i servizi di ascolto telefonico e di accompagnamento nelle strutture sanitarie. Tra i numerosi punti di riferimento, i centri di aggregazione anziani Costa, Friuli e Bauer, i Centri diurni integrati Punturiere e Il Sole, i Centri di ascolto parrocchiali S. Ambrogio, Sant'Eusebio, S. Martino, S. Pietro Martire e S. Giuseppe e la Residenza del Sole.

L’elenco di tutti i servizi e le iniziative è consultabile sul sito del Comune.