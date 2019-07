Anziani ed estate, cura e divertimento per chi resta in città, ecco tutte le iniziative

Hanno preso il via i servizi e le iniziative a sostegno delle persone a rischio come gli anziani che restano in città, anche grazie alla preziosa rete di associazioni di volontariato e di alcuni enti del territorio e con l'importante contributo di AMF (la partecipata del Comune, Azienda Multiservizi Farmacie) di Cinisello Balsamo.

Garantiti, anche per quest'anno, i tradizionali servizi di assistenza e ascolto telefonico, la consegna di pasti e farmaci a domicilio e l'accompagnamento nelle strutture sanitarie.

Nello stesso tempo non mancano quelle iniziative di aggregazione per assicurare non solo la cura, ma anche il divertimento e l’attenzione volte a contrastare l’isolamento che spesso è il problema più sentito dagli anziani.

Tante le iniziative ludico-aggregative offerte dai tre centri di aggregazione Costa, Friuli e Bauer e dai centri diurni integrati.

In questi giorni è in distribuzione una locandina con tutte le informazioni utili e le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale.

Gli assessori Valeria De Cicco (delega ai servizi sociali) e Riccardo Visentin (deleghe alla centralità della persona e ai servizi sociali) spiegano: «Anche in questi mesi desideriamo fare sentire ai nostri anziani il nostro affetto, vicinanza e aiuto. Il loro benessere e la loro sicurezza ci stanno particolarmente a cuore. Restare insieme è il miglior rimedio contro la solitudine e la fragilità».