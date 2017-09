Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Vicolo del Gallo

Basta file, per i servizi sociali/educativi e per l'Agenzia per la Casa c'è l'online e il telefono

La novità scatterà da lunedì 2/10 e non sarà più necessario recarsi agli sportelli di vicolo del Gallo 10. Arriva l'online per le iscrizioni ai vari servizi, per accedere a contributi e misure di sostegno, per informazioni sulle iniziative sociali e per le tematiche dell'abitare