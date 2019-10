Torna il bus per le uscite didattiche a disposizione di tutte le scuole di Cinisello

Confermato anche per l'anno scolastico 2019/20120 il servizio di trasporto scolastico per le scuole cittadine, con una novità in più: l'amministrazione comunale metterà a disposizione alcuni trasporti gratuiti da utilizzare per le gite o uscite didattiche non solo per le scuole pubbliche ma, quest'anno il servizio verrà esteso anche alle 7 scuole paritarie presenti in città.

Il servizio potrà essere attivato con autobus da 50 posti, in alcuni specifici giorni e orari e su prenotazione.

Ogni istituto scolastico comprensivo (Buscaglia, Costa, Garibaldi, Paganelli e Zandonai) avrà a disposizione 6 viaggi nel corso di tutto l'anno scolastico, 4 saranno riservati alla scuola paritaria San Giovanni Bosco (Infanzia e Primaria) e 2 sono destinarti al Cpia2 Nord Milano e a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria (Cornelio, San Martino, Frova, Martinelli, San Giovanni Battista e San Giuseppe).

L'assessore all'istruzione Maria Gabriella Fumagalli spiega: «E' un'opportunità importante che viene offerta a tutte le scuole. Un servizio che permetterà di far risparmiare tempo alle segreterie nella ricerca del gestore a cui affidare il servizio e soprattutto un risparmio per le famiglie in termini di spesa per le uscite didattiche».

Infine termina: «Abbiamo voluto riconoscere lo stesso servizio a tutte le scuole presenti in città, comprese le paritarie».