Il servizio di "Striscia la Notizia" riporta al centro lo spaccio di droga a Sant'Eusebio

Nella serata di di lunedì 4 maggio è andato in onda, su Canale 5, durante la trasmissione televisiva "Striscia la Notizia" il servizio di Vittorio Brumotti sulla piazza di spaccio del rione Sant'Eusebio a Cinisello Balsamo.

Vi avevamo già raccontato quanto successo nella giornata di sabato 3 maggio, con l'operazione andata in scena nel quartiere a cura delle forze dell'ordine e proprio in tale circostanza ha girato il servizio l'inviato-biker di Striscia.

Per Brumotti questo è un ritorno a Cinisello Balsamo, dopo il servizio andato in onda l'anno scorso a dicembre, sempre a Sant'Eusebio.

Nel servizio tv andato in onda lunedì viene mostrato il mondo criminale dello spaccio all'interno dei palazzoni Aler, il modus operandi (capi, pali e spacciatori dirigono il traffico di droga impedendo ai residenti di vivere in pace il proprio quartiere) e le operazioni delle forze dell'ordine che hanno portato all'arresto di un uomo con le accuse di spaccio, detenzione abusiva di armi e possesso di strumenti atti a offendere.

Per Brumotti insulti e minacce («Ti mangio il cuore, infame») e un lancio di oggetti dalle finestre dei palazzoni (anche nei confronti delle forze dell'ordine con un uomo che pare avere un ruolo di spicco nella piazza dello spaccio che ha fronteggiato a muso duro le forze dell'ordine senza alcun timore revenziale).

Al pusher arrestato, un uomo di 46 anni, sono stati sequestrati una mazza, 6 grammi di cocaina e 230 euro in contanti. Nella successiva perquisizione in casa i carabinieri hanno trovato una pistola calibro 22 e diversi proiettili.

Il sindaco Giacomo Ghilardi, dopo aver visto il servizio in televisione, commenta: «Dall'operazione di sabato sera al continuo presidio del quartiere da parte delle forze dell'ordine, continua imperterrita, nonostante il Coronavirus, l'azione trasversale per liberare Sant'Eusebio dallo spaccio».

E continua: «Un sentito ringraziamento ai carabinieri per il lavoro straordinario e quotidiano e un sincero grazie a Vittorio Brumotti per il coraggio e l'azione di questi mesi nonostante le continue minacce».

Poi si rivolge direttamente ad Aler: «Un messaggio ad Aler, proprietario e gestore degli immobili, affinché scenda in campo con noi per proseguire la battaglia. Dopo oltre 30 anni abbiamo approntato linea dura, denuncia mediatica e azione costante e continuativa. Sarà una battaglia davvero dura, forse la più dura, ci vorrà tempo e pazienza ma non molliamo e abbiamo bisogno di tutti».