Il Comune su "WhatsApp", manderà messaggi ai cittadini con la famosa App su temi rilevanti

Cinisello Balsamo sempre più “social”. Il Comune aggiunge anche "WhatsApp" agli strumenti di comunicazione già presenti: un canale per informare in modo veloce e diretto i cittadini su notizie di pubblica utilità (viabilità, scadenze, emergenze, ecc.) e sui più rilevanti eventi in città.

Spiega l'assessore alla comunicazione e all'innovazione Andrea Catania: «Il nuovo servizio rientra in un piano complessivo di rilancio degli strumenti di comunicazione, dal sito web alla newsletter, per renderli più efficaci e garantire un rapporto con l’amministrazione più aperto e diretto, accorciando le distanze tra ente pubblico e cittadini».

Per iscriversi è necessario salvare nella rubrica del proprio smartphone il numero 366.56.70.183 con il nome "Cb WhatsApp" e inviare un messaggio con scritto “iscrivimi”.

A quel punto si riceverà la conferma dell’avvenuta iscrizione. Il servizio è gratuito e anonimo, pertanto gli utenti non vedranno i contatti altrui, che rimarranno nascosti, tramite la modalità broadcast. Il numero WhatsApp non può essere utilizzato per chiamate, messaggi o segnalazioni.

Per queste comunicazioni dovranno essere utilizzati i consueti canali (numero verde 800 397469; email: info@comune.cinisello-balsamo.mi.it e servizio di segnalazioni dal sito www.comune.cinisello-balsamo.mi.it).

È possibile in ogni momento disabilitare il servizio inviando un messaggio con scritto “cancellami”. Per ulteriori informazioni o problemi è possibile scrivere a servizi.online@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

L'ufficio comunicazione del Comune di Cinisello Balsamo precisa: «In ogni caso non “bombarderemo” gli utenti di messaggi, il servizio verrà utilizzato solo per eventi e comunicazioni di servizio rilevanti».