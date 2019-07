Sgomberati i rom dall'area ex Scolari, venti persone allontanate, ora la messa in sicurezza

Con un'imponente operazione interforze, che ha visto impegnati una squadra composta da ventina uomini tra polizia di stato, polizia locale e i carabinieri di Cinisello Balsamo, nella mattinata di martedì 9 luglio è stato sgomberato un gruppo di rom dallo stabile ex Scolari di via Amilcare Pizzi, trasformato in un accampamento abusivo, popolato soprattutto nelle ore notturne.

Lo sgombero, effettuato senza problemi di ordine pubblico, è avvenuto a soli 5 giorni dalla denuncia della proprietà dell'immobile dismesso, eseguita a seguito di un'ordinanza firmata dal sindaco Giacomo Ghilardi dopo le segnalazione di cittadini e imprenditori che hanno la loro sede nella zona.

Dall'area sono state allontanate circa una ventina di persone di etnia rom che avevano allestito letti di fortuna con materassi e accumulato numerosi rifiuti.

A seguito dell'operazione di sgombero la proprietà si impegnerà a ripristinare l'ordine e la messa in sicurezza dell'area.

Il primo cittadino Giacomo Ghilardi spiega: «La lotta all'abusivismo resta la nostra priorità assoluta, non possiamo tollerare realtà simili di degrado in città. A differenza del passato la tempestività nell'intervento evita che le situazioni di criticità degenerino».

Poi prosegue: «Tutto questo grazie al controllo e al presidio costante del territorio che va nella direzione di restituire ai cittadini e a chi lavora nella nostra città la sicurezza e la legalità».

Termina il sindaco, che in mattinata ha assistito personalmente alle operazioni di sgombero: «Ringrazio come sempre le forze dell'ordine per l'impegno e la collaborazione. Nei prossimi giorni seguiranno controlli (da parte del Comune e delle forze dell'ordine) sia sulla zona appena sgomberata che sugli individui allontanati. Un ringraziamento al consigliere comunale Augusto Meroni (Lega, ndr) che ha segnalato l’occupazione».