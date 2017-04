Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Ciro Menotti

Sgomberato il campo abusivo più grande di Cinisello, 150 rom allontanati da via Menotti

Come annunciato nei giorni scorsi l'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo ha dato il via libera allo sgombero del grosso campo nomadi di via Ciro Menotti, operazione effettuata nella giornata di martedì 18 aprile