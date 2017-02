Sgombero in via Filzi, cinque le famiglie identificate e allontanate senza uso della forza

Relativamente allo sgombero dello stabile in via Fabio Filzi, eseguito nella prima mattinata di mercoledì 8 febbraio, emergono ulteriori particolari.

L’operazione è stata condotta da 2 volanti della polizia di stato, dal reparto celere dei carabinieri e da quattro pattuglie della polizia locale che hanno portato il loro contributo nel presidio della viabilità. Presenti anche 2 medici inviati dalla questura.

Nello stabile, una foresteria dell’ex azienda Cime, erano presenti 3 nuclei familiari e 2 stranieri che non sono risultati residenti a Cinisello Balsamo. Non c’erano minori.

Uno dei nuclei familiari individuati è seguito dai servizi sociali e proprio la settimana scorsa aveva ottenuto un contributo di 3.000 euro.

Le persone sono state tutte identificate e allontanate senza utilizzo della forza.

Sull'azione di sgombero interviene il sindaco Siria Trezzi: «I dati relativi all’attività dell’agenzia per la casa dimostrano un impegno e un’attenzione forte e costante nei confronti delle famiglie in difficoltà. Il tema dell’abitare non viene affatto sottovalutato, al contrario si affrontano di volta in volta le situazioni più complesse mettendo in campo tutte le possibili azioni».

Chiude Trezzi: «Ribadisco che l’occupazione non è una modalità adeguata per porre i problemi che oltretutto va ad inficiare il lavoro dell’Agenzia».

Nel corso dell’anno 2106 sono state accolte 365 richieste per abitazioni in locazione di cui 333 hanno trovato soluzione abitativa con una spesa totale di oltre 480.000 euro. Invece sui 107 sfratti convalidati, il 48% dei nuclei ha trovato risposta abitativa attraverso un percorso di accompagnamento sociale ed educativo e un contributo economico a sostegno delle spese di cauzione.