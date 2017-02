Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Fabio Filzi

Sgomberata la palazzina in via Filzi, gli abusivi annunciano un sit-in in piazza Gramsci

Nella mattinata di mercoledì 8 febbraio, intorno alle ore 7.30, è iniziato lo sgombero dei locali privati di via Fabio Filzi (ex Cime). Gli ex inquilini: «Domenica 12 febbraio dalle 15 manifestazione per il diritto alla casa in piazza Gramsci»