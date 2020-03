Coronavirus, Ghilardi al governo e all'Europa: «Serve impegno congiunto per trovare cura»

Da subito impegnato a tempo pieno e in prima linea sul fronte dell'emergenza Coronavirus, il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi lancia un appello al governo centrale perché a livello europeo si intensifichino gli sforzi sulla ricerca dei vaccini e la cura del Covid-19 e propone di istituire una missione europea per la ricerca scientifica.

Così Ghilardi: «Da settimane, noi sindaci stiamo lavorando senza sosta, giorno e notte, per tutelare la salute dei nostri cittadini, con l’obiettivo di fermare il contagio, facendo il possibile con le forze e tutti gli strumenti a nostra disposizione».

Prosegue il primo cittadino: «Mi domando se le figure preposte al governo in Europa stiano facendo altrettanto per favorire e incentivare la ricerca».

Ghilardi aggiunge: «Credo che a livello europeo si debbano concentrare gli sforzi, le risorse umane ed economiche, su un’unica azione congiunta di ricerca per la cura: identificare le eccellenze nel campo, unire le risorse e mettere in campo una missione europea per la ricerca scientifica sulla terapia contro il coronavirus».

Il sindaco spiega: «Così anche i nostri sacrifici non saranno spesi invano. Se, in un primo momento, la diffusione del virus nella sola nazione italiana non valeva l'impegno dell’Europa, ora è l’Europa tutta a essere in emergenza».

Infine termina: «Le nostre azioni come amministratori comunali sono state più che immediate; nel nostro caso specifico, realizzate anche senza attendere direttive superiori a tutela dei nostri cittadini. Auguro che vi sia la stessa preoccupazione e solerzia nel governo italiano e in Europa per la cura e il vaccino, che sono l’unica, vera, definitiva soluzione».