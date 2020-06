Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

L'assessore Fumagalli ai dirigenti scolastici: «Favoriamo incontri di fine anno tra i ragazzi»

L'assessore all'istruzione Fumagalli, assieme al sindaco Ghilardi, scrive ai dirigenti scolastici per invitarli a pensare a momenti di incontro per gli studenti a chiusura dell'anno scolastico: «Un saluto che diventi un messaggio di speranza in un tempo sospeso e surreale»