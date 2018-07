Ghilardi sulle moschee cinisellesi: «Situazioni di abusivismo in città non saranno tollerate»

Il neo sindaco Giacomo Ghilardi è intervenuto, in una recente intervista rilasciata al quotidiano il Giorno, su un tema caro al leader locale leghista, quello delle moschee abusive, un suo cavallo di battaglia ai tempi dell'opposizione alla giunta Trezzi.

A Cinisello Balsamo ci sono due centri di culto islamico, quella di via Frisia e quella di via Matteotti, entrambe al centro di polemiche politiche negli ultimi anni in città.

Così Ghilardi: «Dialogo certo, molti dei fedeli sono cittadini di Cinisello Balsamo. Ma deve essere chiaro che le regole vengono prima di tutto. Dunque ascolterò cosa li ha portati in quella situazione, ma resta ferma l’intenzione di ripristinare la legalità. Si tratta di un tema complesso, anche perché è stato lasciato andare per molto tempo».

Poi aggiunge a NordMilano24: «Intendo chiarire meglio quanto ho riferito nell’articolo de il Giorno per evitare ulteriori equivoci e strumentalizzazioni. Sempre nel rispetto delle regole e della legalità, parlerò con i cittadini che frequentano le moschee per capire le loro ragioni, ma di certo una situazione di abusivismo nel nostro Comune non può essere tollerata. Ribadisco le regole vengono prima di tutto».