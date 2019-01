Vertenza Nidi, Ghilardi: «Siamo trasparenti e in linea col programma, il PD inganna i cittadini»

La giunta comunale tira dritto nonostante le polemiche sollevate dalle opposizioni (PD e "Cinisello Balsamo Civica") e nonostante le continue proteste da parte dei lavoratori del Comune.

A ribadire duramente la linea del centrodestra a Cinisello Balsamo ci pensa direttamente il sindaco Giacomo Ghilardi: «La nostra è una decisione presa, non si torna indietro, anche per coerenza con il nostro programma di mandato per il quale abbiamo vinto le elezioni e con gli elettori che ci hanno votato».

Parole decise, nette, con cui Ghilardi, ancora una volta, ribadisce la posizione dell'amministrazione comunale sui nidi a seguito della manifestazione che si è svolta davanti alla sede del nido "Il Girasole": «Basta usare parole come licenziamento, trasferimento forzato perché non avverrà nulla di tutto questo. Nemmeno si può parlare di privatizzazione del servizio, in quanto - l'abbiamo già ripetuto più volte - il passaggio ad un'azienda pubblica come Ipis permetterà al Comune di mantenere il controllo della gestione, la supervisione, il piano di formazione e il coordinamento pedagogico».

Prosegue Ghilardi: «Ma, soprattutto, la scelta non andrà a discapito della qualità del servizio e dell'offerta».

A conferma di ciò, spiega la giunta, c'è un precedente, quello del Nido la Trottola, la cui gestione è stata affidata ad Ipis dalla passata amministrazione: la qualità del servizio è la medesima offerta dagli altri nidi comunali.

A questo proposito Giacomo Ghilardi fa osservare che «è davvero un atteggiamento incoerente quello degli esponenti cittadini del Pd che si sono schierati davanti al nido a manifestare. La stessa operazione è stata condotta quando stavano al governo della città. Ai cittadini dico: attenzione, perché dietro la maschera di questi politici si cela l'inganno».

Infine il primo cittadino chiosa: «A differenza loro, noi abbiamo il coraggio delle nostre azioni, siamo trasparenti di fronte ai cittadini che ci hanno preferito proprio per un determinato programma elettorale».