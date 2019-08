Un giorno e una notte in Crocetta per sindaco, polizia locale e Nord Milano Ambiente

Gli agenti della polizia locale, accompagnati dal sindaco Giacomo Ghilardi, giorno e notte nel rione Crocetta. E' quanto accaduto nella giornata di martedì 27 agosto quando gli agenti della locale, gli operatori della Nord Milano Ambiente e il primo cittadino sono stati "in prima linea" nella periferia di Cinisello Balsamo per effetturare controlli, azioni di pulizia e per incontrare i cittadini e sentire le loro esigenze.

A raccontare la giornata è lo stesso sindaco: «Abbiamo provveduto grazie alla Nord Milano Ambiente al lavaggio del sottopasso e delle parti limitrofe. Con la polizia locale abbiamo provveduto a rimuovere bici abbandonate e rottami. Inoltre abbiamo schedato alcune vetture in stato di abbandono che verranno prossimamente rimosse».

Poi prosegue: «Per quanto riguarda il taglio dell'erba di competenza di Città Metropolitana sono state inoltrate diverse richieste in agosto. Diversamente da noi, Città Metropolitana, entrerà operativa da settembre».

Aggiunge: «È sempre una bella occasione fare un punto della situazione dei lavori eseguiti e sentire le esigenze dei cittadini. Incontro, dialogo e ascolto sempre al primo posto. Grazie a tutti i cittadini perbene che non mollano mai e alla consigliera comunale della Lega Maria Concetta Raho (da sempre attiva nel rione, ndr) per l’impegno».

Dal canto suo la consigliere del Carroccio, presente durante l'operazione congiunta, ricambia: «Il sindaco Giacomo Ghilardi gira per le nostre vie anche di notte. Sempre in prima linea. Grazie!».

In serata sempre Ghilardi è stato "di ronda" (vedi foto nella gallery, ndr) con gli agenti della polizia locale nel quartiere.