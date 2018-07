Ghilardi dal raduno di Pontida sul palco con Salvini a cameriere per una sera al San Pio X

Il neo sindaco Giacomo Ghilardi si sta presentando sempre più ai suoi cittadini come il "sindaco del dialogo" e la settimana appena passata è stata pregna di incontri con la cittadinanza, con la ciliegina sulla torta della sua presenza allo storico raduno leghista in quel di Pontida.

Come spiega lui stesso, «mi ero promesso di essere un sindaco al servizio dei cittadini. Detto, fatto!». Con queste parole Ghilardi ha commentato il suo ruolo di cameriere per una sera presso l'oratorio San Pio X dove, con il grembiule addosso, ha servito il pasto alle famiglie presenti a una cena conviviale.

Ghilardi però non è solo il sindaco tra i cittadini, ma domenica 1 luglio ha anche presenziato al raduno di Pontida, dove è stato immortalato dalle telecamere nazionali sul palco a fianco del leader Matteo Salvini per la rituale festa della Lega (vedi video qui sotto). A commento di ciò ha detto orgogliosamente: «Altra storica giornata, sul palco di Pontida, al fianco di Matteo Salvini».

In precedenza aveva presenziato inoltre all'inaugurazione delle olimpiadi degli oratori "Oralimpics" organizzato dalla Pastorale Giovanile FOM in sinergia con il CSI di Milano, in rappresentanza della comunità di Cinisello Balsamo.

Infine, il 29 giugno, ha incontrato i bimbi che frequentano il centro estivo della parrocchia San Pio X e ha detto: «Sono il nostro futuro e a loro va data massima attenzione».

