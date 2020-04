Caso RSA, Ghilardi replica al centrosinistra: «Strumentalizza un'emergenza sanitaria»

Il sindaco Giacomo Ghilardi replica a stretto giro al comunicato unificato del centrosinistra cinisellese in merito alle RSA e la sua risposta è netta: «Salute dei cittadini o propaganda politica? Non è una novità assistere alla strumentalizzazione di un’emergenza sanitaria di dimensioni globali, come quella che stiamo vivendo, per raccattare un po’ di visibilità politica».

Prosegue Ghilardi: «Dall’inizio di questa grave emergenza sto lavorando sul campo ogni singolo giorno, mettendo quotidianamente in atto azioni concrete e comunicazioni agli organi istituzionali per evidenziare le necessità del territorio».

Il primo cittadina continua: «Ora, che il PD in questo momento attraverso i suoi “strilloni” locali faccia il gioco delle tre carte con il sottoscritto, spiacenti, non funziona. Non funziona perché sono stato il primo sindaco in Lombardia a scrivere ad ATS per le problematiche delle RSA, e ne hanno dato visibilità anche gli organi di stampa nazionale».

Il sindaco spiega: «Come Anci Lombardia abbiamo pure sottoscritto una serie di richieste a Regione e Ats rispetto alle Cure a Domicilio, ai Tamponi, alla rappresentatività a tavoli di coordinamento e a molte altre questioni. Se, il PD si muove ora e con non poca confusione nelle comunicazioni, bhè… forse è un pochino tardi».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine chiude: «Se fossimo tutti, dico tutti, proiettati alla salvaguardia della salute dei cittadini invece di porre attenzione al proprio tornaconto politico, sfruttando un momento di grande disagio, il nostro Paese, indipendentemente da bandiere ed appartenenza, andrebbe sicuramente meglio».