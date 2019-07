Il sindaco Giacomo Ghilardi nominato vice presidente di ANCI Lombardia

Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello Balsamo, è stato investito della carica di vice presidente di ANCI Lombadia.

La sua nomina è avvenuta durante il direttivo dell’associazione dei Comuni Italiani lo scorso 24 giugno.

Nei giorni scorsi si è svolto il primo ufficio di presidenza. Con il primo cittadino di Cinisello Balsamo alla vice presidenza c’è Lucio De Luca, sindaco di Azzano San Paolo (provincia di Bergamo).

I due nuovi componenti si aggiungono ai 3 membri dell'ufficio di presidenza dell'associazione regionale dei Comuni, adeguando così da 3 a 5 la composizione dell'ufficio di presidenza di Anci Lombardia, secondo le modifiche recentemente apportate allo atatuto dell'associazione.

Il primo cittadino cinisellese spiega: «Questo nuovo incarico prestigioso all'interno della "Casa dei Comuni" in rappresentanza di cittadini e amministratori è per me motivo di orgoglio».

Termina Ghilardi: «E' un impegno che svolgerò con grande senso di responsabilità, che non mi porterà via tempo per il mandato da sindaco, anzi triplicheremo gli sforzi per continuare a dare risposte positive».