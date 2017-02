Solidarietà da Cinisello per Cormano dopo l'incendio doloso a un'auto della polizia locale

Solidarietà al primo cittadino di Cormano Tatiana Cocca e al corpo della Polizia Locale per l’incendio appiccato ad un’auto della vigilanza nel cortile del Comando la scorsa domenica notte.

Il sindaco di Cinisello Balsamo Siria Trezzi ha voluto inviare il suo sostegno: "Sono davvero colpita da quanto è accaduto: un episodio grave, un atto intimidatorio che colpisce non solo l’istituzione cormanese, ma l’intera comunità cittadina".

Poi termina: "Ci auguriamo possa essere fatta al più presto chiarezza sui fatti”.