Guerra di sondaggi per le elezioni comunali, uno dà favorito Trezzi, l'altro dice Ghilardi

La campagna elettorale si gioca su tanti fronti e uno dei grandi classici è la cosiddetta "guerra dei sondaggi" che approda anche a Cinisello Balsamo.

Da una parte ce n'è uno diffuso da "AffariItaliani" che pubblica i risultati del sondaggio commissionato dalla testata "La Città" all'istituto di ricerca Società Demetra in base a un campione di 620 casi.

In questo sondaggio Siria Trezzi si colloca al 48,8%, mentre gli inseguitori Giacomo Ghilardi del centrodestra e Maurizio Zinesi del MoVimento 5 Stelle sono al 27,8% e il 20,2%. Un vantaggio quindi considerevole per l'attuale sindaco uscente che potrebbe, in base a questi numeri, vincere addirittura al primo turno ed evitare un rischioso ballottaggio.

Proprio il sindaco Trezzi commenta questi numeri: «Molti di voi mi stanno segnalando un sondaggio Demetra, pubblicato su Affaritaliani, che mi dà in vantaggio sugli altri candidati alle elezioni comunali. È certamente un piacere, ma il mio personale sondaggio, quello a cui tengo di più, è con le tantissime persone che incontro in questi giorni e con il loro entusiasmo per il progetto di città che stiamo portando avanti».

Prosegue la prima cittadina uscente: «Per questo vi chiedo un impegno per le prossime due settimane: andiamo insieme strada per strada, casa per casa, e spieghiamo ai nostri vicini, ai nostri amici, perché Cinisello Balsamo è una bella storia insieme: i tanti risultati raggiunti e il progetto di città che vogliamo per il futuro. A testa alta».

Sull'altra sponda del fiume, lato centrodestra sta circolando su Facebook un altro sondaggio che vede un voto dei cinisellesi diametralmente opposto (o quasi): Giacomo Ghilardi in una forbice tra il 43 e il 47%, Siria Trezzi tra il 31 e il 35%, Maurizio Zinesi tra il 15 e il 19%, l'unione di liste civiche che candida Luigi Marsiglia tra il 3 e il 4%.

Queste proiezioni, viste più nel dettaglio, vedono la Lega primo partito al 22,5%, il Pd al 22%, il MoVimento 5 Stelle al 17,5% e Forza Italia al 10,5%. Le altre liste del centrodestra sarebbero in totale al 12,5%, mentre le altre liste del centrosinistra sarebbero all'11,5%. La coalizione delle civiche sarebbe al 3,5%.

In sostanza questo sondaggio narrebbe un allungo del candidato del centrodestra Giacomo Ghilardi, con un distacco difficile da colmare al ballottaggio per il sindaco Trezzi. Il MoVimento 5 Stelle invece cederebbe ben 10 punti percentuali rispetto alle recenti elezioni politiche.