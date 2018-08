Ghilardi, sopralluoghi con la polizia locale, a cadenza settimanale, per controllare criticità

La sicurezza, il decoro urbano e l'attenzione ai cittadini restano sempre in primo piano nell'agenda del sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi.

Già a partire da questo mese di agosto, con cadenza settimanale, il primo cittadino verificherà di persona i disservizi che si verificano in città e controllerà le criticità presenti in alcune aree e quartieri accompagnando la polizia locale nell'attività di controllo del territorio.

Così il primo cittadino: «Ho deciso di toccare con mano e verificare personalmente le tante situazioni che mi vengono costantemente segnalate dai cittadini che incontro. Con gli agenti della polizia locale ho quindi deciso di istituire un giorno da dedicare ai sopralluoghi per non sottovalutare nessuna richiesta e avere sempre il polso di quanto avviene in città».

Già nelle scorse settimane, insieme alla polizia locale, aveva fatto visita alle case comunali di via Brunelleschi (su queste il sindaco ha detto: «Presidiare il territorio e garantire la sicurezza dei cittadini rimane una delle nostre priorità») ed effettuato un sopralluogo nel quartiere Sant'Eusebio.

Il prossimo sopralluogo andrà in scena nel pomeriggio di giovedì 9 agosto.