L'assessore ai trasporti Sorte su bus Z225 e Z227: «Agiamo per aiutare cittadini e Comuni»

La Regione Lombardia conferma la propria disponibilità ad aiutare i sindaci di Cinisello Balsamo, Lissone, Muggiò e Nova Milanese a non tagliare le linee Z225 e Z227. Già nei giorni scorsi era emersa positività dai sindaci delle quattro città coinvolte dopo l'incontro in Regione Lombardia e adesso arriva la conferma anche dall'assessore ai trasporti.

«Ieri pomeriggio (il 25 gennaio, ndr) - ha spiegato l'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Alessandro Sorte - ho incontrato i sindaci e ribadito loro che lo scorso 5 dicembre abbiamo stanziato 4,6 milioni di euro una tantum per l'Agenzia di Lodi-Milano-Monza e Brianza-Lodi-Pavia».

Prosegue l'assessore: «Il problema è causato solo ed esclusivamente dai mancati trasferimenti della Provincia».

Ancora Sorte: «Ciò nonostante, con grande senso di responsabilità, scendiamo nuovamente in campo per non penalizzare cittadini e Comuni».

Conclude l'assessore: «Non possiamo certo risolvere tutti i problemi che la Provincia ha creato. Ci muoveremo, però, proprio a partire dagli accordi che la Provincia ha assunto con noi».