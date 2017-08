Strisce blu ad accesso libero per tutto il mese di agosto, sospesa la tariffa oraria dall'1 al 31

L'amministrazione comunale ha annunciato che da martedì 1 agosto a giovedì 31 agosto la sosta nelle zone a pagamento (le cosiddette strisce blu) sarà libera, pertanto non occorrerà pagare la tariffa oraria.

La sosta quindi, per tutti i cittadini di Cinisello Balsamo che resteranno in città durante il mese di agosto, sarà libera e non dovranno pagare alle macchinette il classico biglietto orario.

La scelta dell'amministrazione comunale è stata confermata anche per quest'anno, come da prassi consueta negli ultimi anni perché da una parte la città ad agosto si "svuota" per le ferie estive, e dall'altra per non gravare sulle tasche di chi in vacanza non ci va ed è costretto a rimanere in città.