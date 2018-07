Le strisce blu a Cinisello Balsamo vanno in vacanza per tutto il mese di agosto

Con il mese di agosto, a Cinisello Balsamo "va in vacanza" il disco orario. Con l'arrivo del mese in cui molti cinisellesi partono per le ferie, il Comune conferma lo stop per la sosta a pagamento.

I ticket della sosta non si pagheranno da martedì 31 luglio fino a venerdì 31 agosto e quindi in tutta la città si potrà posteggiare liberamente sulle strisce blu senza dover tener d’occhio l’orologio con il timore di ritrovarsi una multa sul cruscotto.

Poi dal 1 settembre, col rientro dalle ferie, tutto tornerà nella norma e saranno riattivate le strisce blu.

In città alcuni cittadini residenti in centro chiedono alla nuova amministrazione comunale l'introduzione delle strisce gialle ad uso esclusivo dei residenti.

Il tema viabilità e i parcheggi è un argomento che la nuova giunta di Cinisello Balsamo dovrà sicuramente affrontare perché è molto sentito in città.

Ci sarà tanto lavoro da fare su questo argomento per il vice sindaco e assessore alla mobilità Giuseppe Berlino.

Il programma di mandato del centrodestra, al punto 9, metteva in luce diversi obiettivi da realizzare in tal senso, dalla revisione delle tariffe di sosta alla introduzione delle tariffe di sosta breve nei parcheggi cittadini, passando per l'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico.