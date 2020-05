Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

Segnale al mondo dello sport, sospese le tariffe per gli affitti delle palestre comunali

L'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo ha deciso di sospendere le tariffe legate alle spese di affitto per gli impianti non utilizzati da inizio emergenza per andare incontro alle società e associazioni. L'assessore Maggi: «E' un primo passo, stiamo valutando i prossimi»