Ghilardi a fianco dei medici di base, firmata la lettera per il progetto "Day Service Covid"

Dopo il sostegno alle RSA cittadine, questa è la volta dei medici di base. Il sindaco Giacomo Ghilardi scende in campo al loro fianco per avvallare la loro richiesta formale di estensione del progetto "Day Service Covid".

Sperimentazione avviata all'ospedale Bassini per i pazienti con sintomi iniziali sospetti per sindrome da Covid 19 seguiti dai medici aderenti alla Cooperativa Medici Milano Centro e che esercitano la loro professione all’interno del Presidio ASST Nord Milano di Via Farini e di Via Livigno.

La lettera dei medici di base cittadini, indirizzata a ASST Nord Milano e ATS Città Metropolitana di Milano, è stata firmata a inizio settimana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così Ghilardi: «Quando si tratta della salute dei miei cittadini non mi tiro mai indietro. Così come ho fatto tempo addietro per le strutture residenziali, sono al fianco dei medici che da mesi, con serietà e professionalità, stanno affrontando questa battaglia insieme ai loro pazienti e hanno la necessità di avere a disposizione gli adeguati dispositivi e strumenti per poter fare delle diagnosi certe».