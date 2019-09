Nasconde la droga nel locale spazzatura. Arrestato dopo un controllo in strada

Mentre era per la strada, alle sette di sera di venerdì 6 settembre, a Cinisello Balsamo, aveva un fare sospetto. I carabinieri del radiomobile, di pattuglia, non hanno potuto non notare quel ragazzo di 24 anni e hanno deciso di controllarlo, identificandolo per un pregiudicato per reati di droga.

I militari ci avevano visto giusto: il giovane aveva addosso 48 grammi di marijuana e 320 euro. E non solo: in tasca aveva anche un mazzo di chiavi, ben presto identificate con quelle per aprire (e chiudere) un "locale spazzatura" all'interno di un condominio della città.

Droga nel locale spazzatura

Recatisi sul posto, i carabinieri hanno aperto lo stanzino e hanno trovato, nascosti, 18 grammi di marijuana, 11 grammi di hashish e il materiale per confezionare le dosi. Il 24enne è stato arrestato.