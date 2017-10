Sorpreso con la droga in un bar, ha la casa zeppa di armi

E' stato sorpreso mentre lanciava un fazzoletto di carta tra due slot machines dentro un bar. E nel fazzoletto, cinque involucri di eroina per un peso di quasi due grammi e mezzo. Protagonista D.T., 45enne pregiudicato. L'episodio lunedì 16 ottobre in un bar di via Risorgimento, a Cinsello Balsamo, nel quartiere di Sant'Eusebio.

L'uomo ha inizialmente fornito una falsa identità e, per questo motivo, è stato poi arrestato. Nel suo domicilio, inoltre, gli agenti hanno trovato numerose armi oltre alla droga. L'ipotesi è che stesse incominciando a (cercare di) diventare una specie di "boss" dello spaccio nel quartiere e che le armi gli servissero per esercitare intimidazione nei confronti di altre persone.

Non molta la droga sequestrata in casa: un grammo e mezzo di eroina, poco più di un decimo di grammo di cocaina, ma anche sei bilancini di precisione e 45 capsule con sostanze usate per "tagliare" lo stupefacente. Quanto alle armi, D.T. aveva in casa tre coltellini a serramanico, due sfollagente, un machete con lama di 30 centimetri, un tirapugni, un pugnale, un nunchaku, un caricatore vuoto per pistola calibro 22, diverse cartucce (75 per calibro 22 e 12 per calibro 7,65), tre petardi, una bomba carta e un pacco di fuochi d'artificio.