I carabinieri aprono uno sportello d'ascolto in Comune per avvicinarsi di più ai cittadini

Un'iniziativa singolare sta per arrivare a Cinisello Balsamo, firmata dall’arma dei carabinieri e messa in campo in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Da lunedì 14 gennaio a Palazzo Confalonieri si aprirà uno sportello d'ascolto del cittadino. Una sorta di distaccamento della locale stazione dei carabinieri di via Pecchenini ospitato presso il Comune di Cinisello Balsamo.

I carabinieri “usciranno” quindi dalla caserma per incontrare la cittadinanza un’ora alla settimana per due giorni in un mese. È un progetto sperimentale che vuole superare l’idea che ai carabinieri ci si debba rivolgere solo per sporgere denuncia, con l'obiettivo di offrire un servizio di prossimità.

Nel punto di ascolto i cittadini, in contesto più informale che può aiutare a farli sentire a proprio agio e più liberi rispetto alla caserma, potranno rivolgersi per un dubbio, un problema o un consiglio, oppure per segnalare anomalie o esigenze.

Le informazioni permetteranno di attivare le corrette strategie per prevenire e contrastare i cosiddetti reati predatori: furti, truffe e rapine.

Ad accogliere i cittadini, in un giorno e in una fascia oraria prestabiliti, ci sarà il luogotenente Bernardo Aiello, che si renderà disponibile presso il punto di ascolto il secondo e l'ultimo lunedì del mese.

In questa prima fase lo sportello verrà allestito nel palazzo municipale, ma in un secondo momento l'idea è quella di fare tappa anche in alcuni spazi pubblici nei diversi quartieri della città, sempre nell'ottica di favorire l'incontro con la cittadinanza.

Così il sindaco Giacomo Ghilardi: «L’iniziativa ha da subito incontrato il favore dell’amministrazione comunale. E' un'ulteriore testimonianza della collaborazione costruttiva che c'è con l’arma locale. Soprattutto è un aiuto concreto alla cittadinanza in termini di sicurezza».

Prosegue il primo cittadino: «Ascoltando i cittadini, si potranno raccogliere più informazioni e avere un maggiore polso della situazione su problematiche e preoccupazioni della cittadinanza».

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 14 gennaio dalle 10 alle 11, il secondo sarà lunedì 28 gennaio, sempre nella stessa fascia oraria. Ma è già stato stilato un calendario fino a giugno che vede l'apertura dello sportello sempre il secondo e ultimo lunedì del mese.