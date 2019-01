Carabinieri al fianco dei cittadini: ecco lo sportello d'ascolto per parlare con i militari

"Possiamo aiutarvi". Anche fuori dalla caserma. I carabinieri tengono fede al loro motto e a Cinisello Balsamo, insieme all'amministrazione comunale, inaugurano uno sportello d'ascolto in cui gli uomini dell'Arma incontreranno i cittadini un'ora alla settimana per due giorni al mese.

"È un progetto sperimentale che vuole superare l’idea che ai carabinieri ci si debba rivolgere solo per sporgere denuncia, con l'obiettivo di offrire un servizio di prossimità - hanno spiegato dal comune -. Nel punto di ascolto i cittadini, in contesto più informale rispetto alla caserma, potranno rivolgersi per un dubbio, un problema o un consiglio, oppure per segnalare anomalie o esigenze. Ad accogliere i cittadini, in un giorno e in una fascia oraria prestabiliti, ci sarà il luogotenente Aiello Bernardo".

Il primo appuntamento è fissato per 14 gennaio dalle 10 alle 11, il secondo sarà il 28 gennaio, sempre nella stessa fascia oraria e sempre a palazzo di città. Ma è già stato stilato un calendario fino a giugno che vede l'apertura dello sportello ogni secondo e ultimo lunedì del mese, con l'idea anche di fare tappa in alcuni spazi pubblicità nei vari quartieri della città, come succederà nei comuni dell'Alto Milanese, dove ad accogliere donne e uomini sarà una stazione mobile dei militari.

“L’iniziativa ha da subito incontrato il nostro favore. È un'ulteriore testimonianza della collaborazione costruttiva che c'è con l’Arma locale, un aiuto concreto alla cittadinanza in termini di sicurezza - ha esultato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Ascoltando i cittadini, si potranno raccogliere più informazioni e avere un riscontro su problematiche e preoccupazioni della cittadinanza”.