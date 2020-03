Da lunedì 2 marzo sportelli del Comune aperti al pubblico in un unico punto polifunzionale

Il Comune di Cinisello Balsamo, da lunedì 2 marzo a sabato 7 marzo, ha deciso di accorpare diversi sportelli aperti al pubblico in un'unica sede, ovvero "Punto in Comune", lo sportello polifunzionale del cittadini, in via XXV Aprile 3.

Nello specifico si potranno trovare i seguenti servizi con i seguenti orari:

ufficio messi, ufficio elettorale, protocollo, anagrafe e stato civile (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13; mercoledì anche dalle 14.30 alle 18). Ufficio Tributi (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13). Servizi educativi, sociali, casa (martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 solo su appuntamento). Sabato saranno operativi: stato civile, dalle 8.30 alle 12 solo per denunce di nascita. Anagrafe, dalle 8.30 alle 12 solo per rilascio certificati e carte di identità. Ufficio messi dalle 8.30 alle 12.

Per garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini, all'interno del "Punto in Comune", sarà consentito l'ingresso a non più di 10 persone alla volta.

Sempre per una questione di tutela della salute di tutti i soggetti interessati, gli orari di chiusura, di metà giornata e di fine servizio, saranno rigorosi e tassativi: tutti sono invitati a rispettarli e a lasciare la sede degli sportelli quando verrà comunicato dal personale preposto.

Se si fosse in attesa nel momento di chiusura, di metà o di fine giornata lavorativa, bisognerà comunque abbandonare la sede e ripresentarsi alla ripresa delle attività nel pomeriggio o il giorno successivo.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega la decisione: «In un tempo record, di soli due giorni, siamo riusciti ad attrezzare, con i vetri protettivi, le postazioni dei dipendenti di "Punto in Comune"».

Poi aggiunge: «Per questo abbiamo deciso di accorpare in questa sede gran parte dei servizi per la cittadinanza. Siamo quindi pronti a ripartire e ad offrire a tutti i cittadini i servizi nelle migliori condizioni che ci sono permesse».

