Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile, 4

La staffetta "Per non dimenticare" fa tappa a Cinisello, Ghilardi la accoglie in municipio

Lunedì 30 luglio il sindaco Ghilardi ha accolto a Cinisello la staffetta podistica "Per non dimenticare" a ricordo della strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980. 300 i chilometri da percorrere per un gesto sportivo che assume un alto significato civico