La "StraCiniselloBalsamo" premiata come 2ª “corsa di qualità del milanese” dalla FIASP

La "StraCiniselloBalsamo" è sul podio con il premio "Podismo di qualità" della FIASP.

Lo scorso fine settimana, la corsa organizzata dall'associazione sportiva "Donatori Sangue" in collaborazione con l’Avis cittadina e la consulta dello sport, giunta alla 17ª edizione a Cinisello Balsamo, è stata premiata come la seconda "Miglior Manifestazione Podistica della Provincia di Milano", nell’ambito del concorso "La Provincia e le sue cascine edizione 2018".

Il comitato Territoriale di Milano-Monza e Brianza le ha aggiudicato il premio "Podismo di qualità" a seguito delle votazioni dei commissari tecnici, dei dirigenti e dei partecipanti alle diverse gare ludico-motorie presenti nel circuito.

Una cinquantina di manifestazioni podistiche non competitive a cui i singoli partecipanti attribuiscono una votazione in relazione alle diverse caratteristiche del percorso e all'organizzazione.

Una grande soddisfazione per gli organizzatori dell'iniziativa, il presidente Luca Delmiglio ha dichiarato: «Il premio che ci è stato conferito come associazione è da condividere con tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo, in primis tutti gli operatori che hanno collaborato volontariamente, correndo o sostenendo la manifestazione nella sua parte pratica e organizzativa».

Infine termina: «E poi a tutti coloro che vi hanno partecipato. L’appuntamento è per la 18ª StraCiniselloBalsamo in programma per il 18 aprile 2020. Vi aspettiamo per correre per dono».

Gallery