Grande successo per la prima "Cena in Bianco", circa 550 persone a Villa Forno

Grande successo per la prima "Cena in Bianco" del Comune di Cinisello Balsamo che si è svolta nella serata di sabato 29 giugno. Nella suggestiva location di Villa di Breme Forno ben 550 persone si sono ritrovate per cenare assieme con dress-code "total white" per un evento che può considerarsi perfettamente riuscito.

In un alternarsi di pizzi, tulli, vestiti, gelsomini, auto d'epoca, vettovaglie, vasi e lanterne (tutto rigorosamente bianchi), i tanti presenti hanno apparecchiato, cenato e pulito a fine evento lasciando la Villa in modo decoroso e senza tracce della festa.

Presenti alla serata il sindaco Giacomo Ghilardi, così come alcuni assessori tra cui Daniela Maggi e Giuseppe Berlino. Proprio quest'ultimo spiega: «Un altro straordinario e partecipato evento in una bellissima location della nostra città. Quasi 600 persone hanno dato vita a una bellissima e conviviale serata sotto le stelle, nella prima edizione della "Cena in Bianco"».

Berlino è entusiasta: «Sono davvero soddisfatto e felice che tutti abbiano apprezzato l'idea è l'impegno che ci abbiamo messo per la buona riuscita della stessa. Voglio ringraziare Lorena Sala della "Unconventional Dinner" che ha curato la realizzazione dell'evento, la Protezione civile per il supporto logistico, la Pro Loco di Cinisello Balsamo per la collaborazione, Guido Tedesco per le belle auto in esposizione, tutti gli sponsor e in particolar modo la CBCOMM che ha saputo coinvolgere quasi un centinaio di negozi che, per l'occasione nella stessa giornata, hanno allestito a tema le loro vetrine offrendo sconti e gadget ai clienti. Grazie a tutti e arrivederci alll'anno prossimo».

Proprio dalla Pro Loco cinisellese aggiungono dando già un altro appuntamento alla cittadinanza «Prima cena in bianco a Cinisello Balsamo. Altro evento di successo. Brava la giunta, gli organizzatori, la Pro Loco e Cbcomm. Insieme rendiamo più viva la nostra città. E non perdete l’appuntamento di domenica 7 luglio in piazza Gramsci. Dalla mattina alla sera festa anni 50. Vi aspettiamo numerosi».