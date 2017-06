La "Supercoppa Italiana" tra Ticinia Novara e La Palmas Milano al palasport Allende

E' ufficiale, la "Supercoppa Italiana" di calcio a 5 indoor (detto anche "futsal") si giocherà a Cinisello Balsamo.

La gara, valida per la "Supercoppa Italiana 2017" tra i campioni d’Italia della Ticinia Novara e i vincitori della Coppa Italia del Las Palmas Milano, è in programma per il 4 luglio alle 21.30, presso il palasport Salvador Allende di via XXV Aprile 3.

L’evento è stato organizzato dalla Federazione Italiana Football Sala (FIFS) con la collaborazione del Comune di Cinisello Balsamo che, ancora una volta, torna a essere palcoscenico di un evento di valenza nazionale dopo i "Mondiali FIFUSA d’Italia 1991" e la finalissima del "Torneo Topolino" del 1992.

L’ingresso sarà gratuito, per maggiori informazioni sull'evento si può consultare il sito www.fifs.it.