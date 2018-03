Targa in memoria di "Giacomino" Sessa, il ricordo dei "Cacciatori" per il carabiniere

Nella serata di sabato 24 marzo si è tenuta la consegna della targa in memoria del carabiniere Giacomo Sessa, scomparso meno di un anno fa, nella sede della sezione comunale "Cacciatori" (facente parte della Federazione Italiana della Caccia), in via Giolitti 31.

Giacomo Sessa, detto "Giacomino", non era un appuntato scelto qualsiasi, era il "carabiniere di Cinisello Balsamo": andò in congedo dopo 41 anni di servizio (dal 1974 è approdato nella stazione dei carabinieri locale) e il 7 novembre 2010 è stato insignito della "Spiga d'Oro" dall'amministrazione comunale.

A ritirare la targa è stata la moglie di "Giacomino" e a consegnargliela è stato il presidente dell'associazione Carlo Brambilla (Sessa era un cacciatore). Presenti alla cerimonia il maresciallo dei carabinieri cinisellesi Bernardo Aiello, mentre per le istituzioni hanno partecipato l'assessore Ivano Ruffa e il consigliere comunale della lista civica "Cittadini Insieme" Francesco Scaffidi.

Proprio Scaffidi e Aiello lo ricordano brevemente: «"Giacomino" si è sempre messo a disposizione di tutti, è stato un esempio di disponibilità, gentilezza e di dedizione al servizio».

Quando andò in pensione nel 2015 (a 60 anni di età) l'Arma dei carabinieri di lui disse: «Ha saputo ben insediarsi nel tessuto sociale cinisellese, dapprima partecipando in prima persona ad articolate e complesse indagini che hanno portato lustro all’arma locale, successivamente diventando un punto di riferimento per i cittadini».

Termina l'Arma: «Grandissimo conoscitore delle realtà locali (industriali, sociali, etc…) e legato al territorio urbano, tanto da rifiutare la frequenza del corso di vice brigadiere che, al termine, avrebbe determinato il trasferimento in altra località è persona stimata, apprezzata e punto di riferimento per i colleghi in ogni ordine di grado e particolarmente per i cittadini che negli anni hanno saputo gradire e amare le sue qualità».