Tentata molestia nei confronti di una donna in via Lincoln, è subito polemica sulla sicurezza

Nel tardo pomeriggio di martedì 2 gennaio, intorno alle 17.30, si è verificato un tentativo di violenza nei confronti di una donna residente a Cinisello Balsamo (M.M.), in pieno centro città (in zona via Lincoln).

A denunciare il fatto è stato il marito della stessa (C.S.), che si è visto arrivare a casa la moglie in preda al panico per avere subito, questo il racconto della donna, «un tentativo di violenza da parte di un immigrato».

L'aggressore ha afferrato la donna per un braccio, ma la donna è riuscita a divincolarsi colpendo al volto l'uomo che è scappato anche per merito di un automobilista che, passando in zona, si è messo a urlare e suonare il clacson spaventando l'aggressore.

La donna, spaventata, è poi rientrata nella sua abitazione, ma ha già fatto sapere che andrà a denunciare il fatto alle autorità competenti.

A riprendere la notizia è il consigliere comunale Giacomo Ghilardi della Lega Nord: «Da qualche anno non siamo più liberi di uscire di casa tranquillamente e passeggiare senza paura per le vie della nostra città».

Prosegue Ghilardi: «La politica senza regole dello "spalanchiamo le porte al mondo intero", attuata negli ultimi anni dal centro sinistra, ha portato a tutto questo».

Ancora il leader locale del Carroccio: «Servono pene certe, ma soprattutto più controlli e più sicurezza cosa che questo governo e questo sindaco non sono in grado di garantire agli italiani e ai cinisellesi. E' questo il futuro e la città che vogliamo consegnare ai nostri figli?».

Ghilardi spiega: «A Cinisello Balsamo si sta attivando solo ora una rete di video-sorveglianza, cosa che in molte zone della città potrebbe essere un deterrente contro chi ha intenzione di delinquere o fare del male, la polizia locale è sotto organico e non è in grado di garantire un capillare monitoraggio del territorio oltre a non disporre, fino al 2017, di strumenti idonei».

Chiude il consigliere comunale: «I fatti sono che abbiamo perso molto tempo a inseguire sogni senza fare fatti concreti. Ricordo che questa sinistra amministra Cinisello Balsamo da oltre 70 anni. C'è stata una continuità nelle scelte e nelle politiche oltre che nelle persone che hanno ricoperto i ruoli principali».