Baby gang in azione al centro commerciale, 1000 euro di merce rubata, identificati in sei

Baby gang in azione nei giorni scorsi al centro commerciale "La Fontana" a Cinisello Balsamo in via Edmondo De Amicis. I carabinieri sono intervenuti bloccando e identificando l'intera banda che ha cercato durante il raid di rubare alcuni prodotti per un valore complessivo di circa 1.000 euro.

I sei giovani, tutti maschi tra i 16 e i 19 anni (solo uno poi si è rivelato essere maggiorenne), sono entrati nel centro commerciale e hanno cominciato a girovagare (dando parecchio nell'occhio) tra le corsie degli store e hanno razziato alcuni vestiti e un paio di console della marca Nintendo.

Prima di potere uscire dal centro commerciale però sono stati bloccati dai militari della compagnia di Sesto San Giovanni, preallertati dal personale di vigilanza del centro commerciale.

A poco è servito il tentativo di fuggire tra nel gallerie del centro commerciale: tutti e sei sono stati bloccati e identificati.

Per il maggiorenne dei sei è scattata la denuncia e l'accusa di tentato furto aggravato, i minorenni invece sono stati riaffidati ai genitori, ma anche per loro è previsto un processo per tentato furto.