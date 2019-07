Tentato colpo notturno alla farmacia di piazza Italia, escalation di furti senza fine a Cinisello

L'escalation di atti vandalici e furti ad associazioni o a privati non ha fine a Cinisello Balsamo. Nessuno pare essere al sicuro in questa estate: Cinifabrique, Auser, i centri sportivi oratoriani e non, la piscina Paganelli e adesso anche il distributore automatico (operativo 24 ore su 24) posizionato davanti alla farmacia Sofi di piazza Italia 1.

Decine di furti andati a buon fine e non su tutto il territorio di Cinisello Balsamo, con gravi danni a chi li ha subiti (che spesso superano di molto l'entità della refurtiva per i gravi danni alle strutture durante le effrazioni) e in alcuni casi (leggi Auser o Cinifabrique per esempio) i ladri tornano senza timore più volte sul "luogo del delitto" per compiere altre ruberie.

Non si sa se la matrice sia comune, ovvero se sia sempre la stessa banda di ladri che sta prendendo di mira di notte Cinisello Balsamo e i suoi quartieri, ma tutti i raid sono mirati a piccoli colpi (ma grandi danni per chi li subisce).

Stavolta è stata spaccata a colpi di martello la vetrina blindata a protezione della macchinetta automatica, ma il furto è fallito perché i ladri non sono riusciti a mettere le proprie mani sui prodotti in vendita o sul denaro utilizzato dai clienti per i precedenti acquisti.

Sulle tracce della banda (o bande di ladri) ci sono naturalmente le forze dell'ordine che stanno raccogliendo materiale utile per cercare di identificare i delinquenti tramite gli impianti di video-sorveglianza nei pressi dei luoghi oggetto di ruberie.