Due ladri provano a rubare vestiti alla Longoni, beccati e denunciati dalla polizia di stato

Nei giorni scorsi è andato in scena un tentativo di furto presso il negozio Longoni Sport di via Sirtori a Cinisello Balsamo.

A tentare il colpo sono stati due uomini maghrebini di 19 e 32 anni che sono entrati nello store e hanno cercato di uscire, senza pagare, con circa 200 euro di vestiario.

I due sono entrati nello store, hanno staccato dai vestiti i dispositivi anti-taccheggio e hanno messo tutta la refurtiva in un borsone.

I loro movimenti però non sono passati inosservati al personale di controllo dello store che ha subito avvertito la polizia di stato.

Dal commissariato locale di via Cilea a Cinisello Balsamo è scattato l'allarme e una pattuglia si è recata in via Sirtori bloccando i due ladri.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata allo store mentre per i due ladri è scattata una denuncia per furto.