Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Umberto Giordano

Fiamme gialle in Comune, alcuni funzionari ascoltati come persone informate sui fatti

Torna la guardia di finanza in Comune a Cinisello Balsamo. Le fiamme gialle sono tornati a fare visita in Comune nel pomeriggio di martedì 24 gennaio. E' stata notificata ad alcuni funzionari la richiesta a presentarsi per essere ascoltati come persone informate sui fatti