Via Lincoln e l'annoso problema del traffico, PD: «Con l'arrivo della M5 sarà anche peggio»

Finita l’estate e rientrati dalle vacanze i cinisellesi, complici la riapertura delle scuole e la ripresa della vita lavorativa, hanno ricominciato a scontrarsi con l’annoso problema del traffico in alcune principali arterie di collegamento della città. Via Lincoln è una di esse e sono cominciate le lamentele dei cittadini, che via social hanno fatto sentire il loro malcontento per gli ingorghi.

Il Partito Democratico di Cinisello Balsamo ci tiene a precisare la sua posizione a riguardo di via Lincoln attraverso un comunicato che riportiamo qui sotto integralmente:

«Con l’arrivo della M5, fortemente voluta dal PD, la precedente giunta aveva creato un punto di raccolta e blocco del traffico, indirizzando i pendolari verso il parcheggio dell’Hub di Bettola e verso il parcheggio nei pressi della ex fermata Matteotti, in modo da consentire il decongestionamento delle vie cittadine dal traffico».

«L’attuale giunta ha pensato di spostare sì la fermata Matteotti in via Lincoln rendendo la metropolitana più centrale, e tale spostamento è stato approvato in consiglio anche dal Partito Democratico, quello che non hanno espressamente voluto, bocciando un nostro emendamento alla delibera di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del prolungamento della M5, è stato non prevedere, per la fermata Lincoln, lo studio di soluzioni tali da risolvere il penoso problema del traffico, rimettendo alla bontà, al tempo e alla pazienza del pendolare il continuare a percorrere non solo la via interessata ma anche quelle limitrofe all’affannosa ricerca di un parcheggio».

Qui sotto l'emendamento proposto e l’esito della votazione con i 17 voti contrari dei consiglieri di maggioranza e i 7 voti favorevoli dei consiglieri di minoranza.

