Nell’ufficio del sindaco Siria Trezzi torna l’arredo donato da Emilio Baj Macario

Dopo il restauro della lapide dedicata a Carmelita Carli De Ponti collocata sul Palazzetto dello Sport a Cinisello Balsamo, un altro "pezzo di storia" ha rivisto la luce nella sua corretta collocazione.

Da qualche settimana nell’ufficio del sindaco Siria Trezzi è tornato l’arredo donato dal primo inquilino nella storia del palazzo comunale, il sindaco Emilio Baj Macario, che succedette a Natale Confalonieri.

Il municipio di Cinisello, inaugurato il 20 settembre 1911, fu fatto erigere grazie al lascito del defunto sindaco Natale Confalonieri, sul terreno venduto al Comune a un prezzo di favore dalla famiglia De Ponti.

Il 24 settembre 1911 si tenne la prima seduta del consiglio comunale nel nuovo edificio e in tale occasione il consiglio approvò l’intitolazione della piazza antistante a Natale Confalonieri ed espresse, per voce del consigliere Abele ingegner Confalonieri, un vivo ringraziamento al sindaco Emilio ingegner Baj Macario per la donazione da lui fatta al Comune dell’arredamento del gabinetto del sindaco.

L’arredo, composto da un armadio, un cassettone e una scrivania degli inizi del ‘900, del periodo eclettico ispirato allo stile neo-rinascimentale. per anni ha fatto bella mostra di sé nella sede comunale dell’ex scuola Arnesano.

Per decisione di Siria Trezzi, l’antico arredo è stato di nuovo collocato nella sua sede originaria.