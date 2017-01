Trezzi sui tagli agli autobus: «Proroga fino al 28/2», Catania polemizza con le opposizioni

Il sindaco di Cinisello Balsamo interviene direttamente con un video per spiegare alla cittadinanza (in particolare ai pendolari e agli studenti cinisellesi) cosa si sta facendo per evitare i tagli delle linee degli autobus Z225 e Z227.

Così il sindaco: «Prolungate fino al 28 febbraio le linee a rischio taglio, nei prossimi giorni incontreremo Regione e Ministero per trovare insieme i fondi per il mantenimento».

Poi contestualizza: «Il senso della proroga al 28 febbraio e' proprio quello di permettere a Regione Lombardia e Ministero di lavorare con noi alla ricerca dei fondi necessari per la prosecuzione del servizio».

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sullo stesso fronte l'assessore alla cultura Andrea Catania prima spiega: «Nei giorni scorsi, il Comune di Cinisello Balsamo insieme alle altre città limitrofe ha lanciato una petizione per protestare contro la soppressione delle linee Z227 e Z225, decisa dalla Provincia di Monza e Brianza a causa dei tagli dei trasferimenti regionali».

Poi attacca le opposizioni: «Lega Nord e centrodestra cinisellese, invece di lavorare uniti per il risultato, hanno preferito buttare il tutto sul terreno dello scontro politico attaccandoci».

Prosegue Catania: «Dispiace che si faccia campagna elettorale su questioni che richiederebbero di mettere da parte i colori politici. Noi andiamo avanti: il nostro sindaco, che ha anche la delega alla mobilità e trasporti in Città Metropolitana, ha ottenuto il mantenimento delle linee fino al 28 febbraio di modo da prendere tempo per risolvere il problema».

Allegati