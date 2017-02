Trezzi: "Su emergenza casa stiamo facendo il possibile, ma siamo contro gli atti illeciti"

In relazione alle polemiche sollevate in questi giorni relativamente al problema dell’emergenza abitativa, il sindaco replica presentando il bilancio dell’attività prodotta dal servizio "Agenzia per la Casa" che dal novembre 2014 a oggi si occupa della gestione delle crescenti e sempre più complesse problematiche inerenti il tema dell’abitare.

“Sono i dati a dimostrare quante azioni sono state messe in campo dall’amministrazione comunale per rispondere al problema delle tante famiglie in difficoltà" sottolinea il sindaco Siria Trezzi.

Che prosegue: "Sul tema della casa si sta facendo il possibile per trovare soluzioni e reperire risorse. Si ricorre soprattutto alla partecipazione ai bandi per costruire nuovi percorsi nell'ottica di un utilizzo più efficace del patrimonio di edilizia pubblica".

La prima porta di accesso al servizio è lo sportello casa aperto per 3 giorni alla settimana per un totale di 12 ore settimanali. Nel 2016 si sono registrati 2.619 accessi. Il 57% arriva per chiedere informazioni sui bandi, il 20% per problemi legati a difficoltà economiche legate principalmente a perdita totale o parziale del lavoro, mentre il 17% per una problematica di sfratto e il 6% per informazioni sul contratto di locazione a canone concordato.

Sul fronte dell’Edilizia Residenziale Pubblica, le assegnazioni nel 2016 sono state 20 a cui si sommano le 29 del 2015 su 734 presenti in graduatoria.

Ci sono poi i bandi che consentono di mettere a disposizione finanziamenti impiegati per il sostegno al disagio economico o alla morosità. Il bando POR, che risponde alle persone con un reddito non sufficiente per sostenere un canone sul libero mercato, ha consentito di assegnare 10 alloggi su un totale di 25 nuclei ritenuti idonei.

Con le misure di sostegno comunali e Regionali nell’anno 2015/2016 sono stati forniti contributi pari a 305.000 euro a sostegno delle spese di locazione di 225 famiglie. Tra i contributi ci sono il contributo comunale affitto, il fondo sostegno affitto 2015 e il Reddito di autonomia regionale.

Sui 107 sfratti convalidati nel 2015/2016, il 48% dei nuclei ha trovato una diversa soluzione abitativa attraverso un percorso di accompagnamento sociale ed educativo e un contributo economico a sostegno delle spese di cauzione.

Il canone concordato ha consentito di rinegoziare o sottoscrivere ex novo circa 60 contratti garantendo agli inquilini un affitto più basso rispetto al libero mercato e il risanamento del 40% della morosità pregressa (fino ad un massimo di 2.000 euro), mentre ai proprietari ha permesso di ottenere importanti vantaggi fiscali oltre a un bonus. La misura per il risanamento di parte della morosità ha coinvolto anche il mondo delle cooperative.

In sintesi per il mantenimento delle abitazioni in locazione sono state accolte 365 domande di cui 333 hanno trovato soluzione abitativa con una spesa totale di oltre 480 mila euro.

Ancora Trezzi: "A tutto ciò si aggiunge un lavoro sistematico di confronto con i tanti partners locali quali i sindacati inquilini, le associazioni proprietari, gli amministratori di condominio e i caf. Inoltre, Cinisello Balsamo, insieme ad altri 6 Comuni, 5 Aler e la Direzione Casa della Regione partecipa a incontri periodici per una costante verifica sulle misure sperimentali in atto e per la redazione di una nuova stesura del regolamento per l’accesso e la permanenza nell’Erp”.

Chiude il sindaco: “Ribadisco i numeri parlano da soli. L’amministrazione sta facendo il possibile, anche se non si può arrivare a tutto. L’occupazione, però, non può essere una soluzione. Se ci sono proposte siamo sempre disponibili al confronto, ma vanno presentate prima di compiere un atto di forza illecito”.