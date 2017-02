Bilancio polizia locale, Trezzi: «Più unità specialistiche», Ghezzi: «Pistole sì, sceriffi no»

Durante la riunione sul bilancio dell'attività della polizia locale di Cinisello Balsamo, relativa al 2016, sono intervenuti anche il sindaco Siria Trezzi e il vice sindaco, nonchè assessore alla sicurezza Luca Ghezzi.

La prima cittadina Siria Trezzi ha commentato così il bilancio delle attività 2016: «Un bilancio delle attività che dimostra l’impegno costante e la professionalità del nostro corpo della polizia locale che in questi anni ha modificato l’organizzazione in unità operative specialistiche per adattarsi alle sempre nuove esigenze del territorio».

Organizzazione che peraltro riguarderà anche un investimento per il potenziamento dei vigili di quartiere, che da 2 unità raddoppierà a 4, per sorvegliare meglio il territorio, il tutto con un nuovo rapporto tra vigili (che sorveglieranno) e cittadini (che segnaleranno le criticità).

Termina Trezzi: «Apprezzabile anche la collaborazione con le altre forze dell’ordine in occasione di operazioni straordinarie, e con i corpi di polizia locale dei Comuni limitrofi».

Il vice sindaco Luca Ghezzi aggiunge parlando della vera novità che arriverà nel 2017 per gli agenti di polizia locale: «Ci tengo a sottolineare che l’introduzione dell’arma, prevista dal regolamento sulla sicurezza approvato dal consiglio comunale non trasformerà gli agenti in “sceriffi”, al contrario contribuirà a completare un percorso avviato negli anni volto all’autotutela, che ha già visto la dotazione di diversi strumenti quali lo spray urticante, il bastone distanziatore e il giubbotto antitaglio».

Conclude Ghezzi: «L’attribuzione dell’arma, inoltre, permetterà ai nostri agenti di partecipare ad iniziative e operazioni sovracomunali in cui essa è richiesta».