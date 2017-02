Rifiuti e igiene urbana, Trezzi e Ghezzi: «Investiamo per aumentare la qualità»

Il sindaco di Cinisello Balsamo Siria Trezzi e il vice sindaco Luca Ghezzi intervengono per commentare le novità che arrivano sul fronte della Tari per il 2017.

Così la prima cittadina cinisellese: «Si tratta di segnali importanti per invitare i cittadini a essere non solo più rispettosi del bene pubblico, ma anche parte attiva nel raggiungimento degli standard di qualità».

Prosegue Trezzi: «L’obiettivo è quello di aumentare ulteriormente la percentuale della raccolta differenziata che dovrebbe passare dall’attuale 56% al 60% entro il 2020 come stabilito dalle direttive nazionali ed europee».

Aggiunge il vice sindaco Ghezzi, nonchè assessore alle partecipate del Comune: «Il piano prevede inoltre una serie di investimenti per l’acquisto di nuovi strumenti che possano migliorare la qualità del servizio nell’interesse dei cittadini».

Chiude Ghezzi: «In particolare è prevista una spesa di oltre 180.000 euro per nuovi soffiatori e mezzi per lo spazzamento delle strade cittadine e oltre 2 milioni di euro per l’acquisto di un nuovo parco automezzi per la raccolta porta a porta. A ciò si aggiunge 1,2 milioni di euro per la riqualificazione delle piattaforme ecologiche».