Trezzi e Ghezzi: «La Lega Nord presenta ordini del giorno inutili e controproducenti»

«L'ordine del giorno presentato dalla Lega Nord relativo alla richiesta di rimborso allo Stato per i tagli effettuati con la spending review nel 2013 è privo di significato».

Questa la risposta del sindaco Siria Trezzi al consigliere Giacomo Ghilandi che attacca l'amministrazione comunale di non aver fatto ancora nulla.

Prosegue Trezzi che spiega: «Le motivazioni della Corte sono condivisibili, infatti è mancato il coinvolgimento dei Comuni nella determinazione delle modalità di calcolo della ripartizione del Fondo».

Chiude il sindaco: «Nulla però dice, né poteva, sugli effetti prodotti in sede di potenziale rimborso compensativo, perché i criteri possono essere definiti solo in sede di Conferenza Stato Città e non decisi dal Giudice».

Anche il vice sindaco e assessore al bilancio Luca Ghezzi interviene nella querelle: «Non è pensabile che si muova causa allo Stato come singolo Comune, noi siamo rappresentati da Anci che sta seguendo la vicenda e sta chiedendo al Governo di appostare una cifra pari a 80 milioni di euro per calmierare i tagli subiti in modo più pesante dai Comuni all'epoca».

Termina Ghezzi: «La Lega Nord sta abbandonando Anci e quindi sta conducendo una battaglia individuale che danneggia ulteriormente i Comuni. Noi siamo per una soluzione equa e condivisa che riduca e minimizzi le conseguenze per ciascun Comune».